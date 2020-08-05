شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع لليوم الرابع على التوالي استنادا على انخفاض المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتواصل مكاسبه لليوم الرابع على التوالي ،استنادا على الانخفاض الكبير فى مخزونات الخام فى الولايات المتحدة ، على حسب بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي ،ويترقب المتعاملون البيانات الرسمية فى وقت لاحق اليوم ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 0.75% إلى مستوي 41.74$ ، من مستوى الافتتاح عند 41.47$، وسجل أدنى مستوي عند 41.47$ ،وصعد خام برنت بنسبة 0.5% إلى مستوي 44.54$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 44.30$ ، وسجل أدنى مستوي عند 44.26$.

عند تسوية الأمس ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 1.7% ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.1% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، بعد بيانات قوية عن الأنشطة الصناعية فى الولايات المتحدة.

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فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 8.6 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 31 تموز/يوليو، فى ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي ،لتتجاوز توقعات الخبراء انخفاض بنحو 3.0 مليون برميل .

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 522.7 مليون برميل ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 15 أيار/مايو الماضي ،فى علامة إيجابية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 3.4 مليون برميل.