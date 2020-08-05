الاقتصاد

اليورو يحافظ على مكاسبه مقابل الدولار بفضل عائد السندات الأمريكية

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليحافظ على مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مقتربا من ملامسة أعلى مستوى فى 26 شهرا ، بفضل استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية ، المتضررة من انخفاض العائد على سندات الخزانة فى الولايات المتحدة لأدنى مستوى فى أربعة أشهر.

 

ارتفع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.2% إلى 1.1822$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1802 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1792$.

 

حقق اليورو بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.35% مقابل الدولار ، فى أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، مع توقف عمليات التصحيح وجنى الأرباح .

 

وقفز اليورو يوم الجمعة الماضي لأعلى مستوى فى 26 شهرا عند 1.1908$ ،محققا ارتفاعا قرابة 5% مقابل العملة الأمريكية ، فى ثالث مكسب شهري على التوالي ، بأكبر مكسب شهري منذ أيلول / سبتمبر 2010.

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يعاذ المكسب الشهري الأضخم فى عشر سنوات فى الأساس إلى إطلاق حزمة تحفيز مالي ضخمة لإنقاذ الاقتصاد الأوروبي من أزمة فيروس ،بجانب الهبوط الحاد فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

 

انخفض مؤشر الدولار يوم الأربعاء بأكثر من 0.1% ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

 

الانخفاض الحالي فى مستويات الدولار الأمريكي ،يأتي تحت ضغط هبوط العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات لأدنى مستوى فى أربعة أشهر عند 0.505 % ، بفعل التصور المتشدد لتعافي الاقتصاد الأكبر فى العالم من جائحة فيروس كورونا.

 

والسبب المباشر حاليا فى هذا التصور الخلاف السياسي القائم بين الحزب الديمقراطي ونظيره الجمهوري حول خطة الإغاثة من الجائحة الفيروسية.

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