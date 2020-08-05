الدولار مقابل الفرنك يكسر الدعم – تحليل - 05-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف زوج الدولار مقابل الفرنك تداولاته السلبية بشكل ملحوظ يوم أمس ليتمكن من كسر مستوى 0.9153 والثبات دونه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط بفعالية خلال الفترة القادمة، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو 0.9056 كمحطة رئيسية تالية.
وبالتالي، سيبقى الميل الهابط مسيطراً على المدى اللحظي والقصير، مع الإشارة إلى أن الثبات دون 0.9153 يمثّل شرط أولي لاستمرار الانخفاض المتوقع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9050 والمقاومة 0.9170
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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