شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحقق مكاسب قوية – تحليل - 05-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حلّق سعر الفضة بشكل قوي بعد اختراق مستوى 24.46، ليلامس الهدف الإيجابي المتوقع للاختراق عند 26.20 بشكل مباشر، مما يقود السعر لتحقيق مزيد من الارتفاع المتوقع خلال الفترة القادمة، منتظماً داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مع الإشارة إلى أن اختراق المستوى الأخير سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 27.90.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن الفشل بتحقيق الاختراق المطلوب يعتبر إشارة سلبية قوية قد تسبب تحولاً في الاتجاه قصير الأمد نحو الانخفاض، حيث من المحتمل أن يشكّل السعر نموذج قمة مزدوجة يتواجد مستوى تأكيده عند 22.90، وبالتالي، فإن كسره سيضغط على السعر لتكبّد خسائر تبدأ عند 20.60 وقد تمتد إلى 19.55.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.00 والمقاومة 27.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد