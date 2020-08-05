شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يقترب من الهدف – تحليل - 05-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار مقابل الين بسلبية ملحوظة يوم أمس ليتجاوز المتوسط المتحرك 50 ويقترب من هدفنا الأول المنتظر عند 105.20، معززاً التوقعات بتحقيق مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة، مع التذكير بأن كسر المستوى المذكور سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 103.65.

لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة ما لم نشهد اختراقاً واضحاً وثباتاً فوق مستوى 106.44.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 104.70 والمقاومة 106.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط