الجنيه الإسترليني يحافظ على ثباته الإيجابي – تحليل - 05-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار ضغط سلبي يوم أمس ليحاول كسر 1.3000، لكنه ارتد صعوداً بشكل سريع ليستقر قرب 1.3100، مما يبقي على توقعاتنا للاتجاه الصاعد قائمة للفترة القادمة، والتي تحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 1.3200.
نشير إلى أن اختراق 1.3090 سيسهّل مهمة السعر بتحقيق الهدف المنتظر، بينما يمثل الثبات فوق 1.3000 شرط مهم لاستمرار الارتفاع المقترح.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3000 والمقاومة 1.3180
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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