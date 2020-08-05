شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: حفر الآبار البترولية 2020 لن يزيد كثيرًا على 55 ألف بئر مقابل72 ألفًا 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدرت دراسة لمنظمة الدول العربية المصدرة للنفط، أن العدد الإجمالي للآبار البترولية التي ستحفر خلال العام الحالي لن يزيد كثيرًا على 55 ألف بئر، في مقابل نحو 72 ألف بئر تم حفرها عام 2019 مع ملاحظة تراجع متوسط عدد الحفارات العاملة في العالم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة مع نظيراتها في عام 2019 وذلك نتيجة للآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد .

وأشارت الدراسة إلى تأثر الولايات المتحدة بشدة، إذ مثل عدد الحفارات العاملة فيها خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 58% من عدد الحفارات التي كان يتم حفرها في نفس الفترة من العام الماضي، تلته في ذلك أمريكا اللاتينية بنسبة 67% ثم أفريقيا بنسبة 79 %.

وأوضحت الدراسة أن عدد الحفارات في الشرق الأوسط تغير بشكل هامشي لا يكاد يذكر ويلاحظ أيضًا أن عدد الحفارات العاملة في العالم تراجع بنسبة 26% كما تراجع إنتاج زيت السجيل في الولايات المتحدة مؤخرًا، حيث بلغ 6.8 مليون ب/ي في يونيو، بينما كان معدلات الإنتاج 8.2 مليون ب/ي في مطلع عام 2020.

وذكرت الدراسة أن تراجع عدد منصات الحفر العاملة وانخفاض عدد الآبار المحفورة يصعب ربطه بسبب آخر غير جائحة كورونا، فتراجع الأسعار الذي شهدته أسواق النفط منذ مطلع العام الحالي ارتبط في معظمه بتراجع الطلب نتيجة توقف حركة الملاحة وتوقف النشاطات الصناعية، بينما بدأت الأسعار تستعيد شيئًا من عافيتها بعد تخفيف إجراءات منع التجول، والعودة التدريجية للحدود المفتوحة.