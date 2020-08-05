شكرا لقرائتكم خبر عن الإنماء (ERESCO)يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 05-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق امس الثلاثاء اولى جلسات الأسبوع الحالي عند مستوى 37٫80 فلس، مخترقا بذلك مستوى الدعم الهام عند 40 فلس، كما يتداول مؤشر ماكد اسفل خط الصفر، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم التالي عند 30 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 43 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 36.6 بينما مستوى المقاومة هو 38.9 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط