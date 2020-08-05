شكرا لقرائتكم خبر عن أعيان (AAYAN) يستهل الجلسة منخفضا ويغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 05-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الثلاثاء منخفضا عند مستوى 41٫10 فلس، الا انه تمكن من الارتفاع ليغلق عند مستوى 43٫80 فلس، لينجح بذلك في تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 42 فلس، مما يشير الى إمكانية ارتفاع السهم لمستويات قد تصل الى 47 فلس كمستوى أول ثم 50 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 42 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 43 بينما مستوى المقاومة هو 45 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد