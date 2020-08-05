شكرا لقرائتكم خبر عن التجارية (ALTIJARIA) يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 05-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل في اولى جلسات الأسبوع الحالي امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 91 فلس، مخترقا الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands” كما انزلق السهم اسفل خط الاتجاه الصاعد متوسط الأجل، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 88 فلس كمستوى أول ثم 80 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 94 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 89.7 بينما مستوى المقاومة هو 92.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط