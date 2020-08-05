شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "فورد" يرتفع عقب الإعلان عن تقاعد المدير التنفيذي للشركة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "فورد" خلال تعاملات يوم الثلاثاء عقب الإعلان عن أن المدير التنفيذي للشركة جيم هاكت" سوف يتقاعد بداية من سبتمبر/أيلول لفشل خطة إعادة الهيكلة.



كانت "فورد" قد أعلنت الأسبوع الماضي عن نتائج أعمالها الفصلية والتي سجلت من خلالها خسائر وانخفاضا في الإيرادات بسبب كورونا.

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وسجلت "فورد" أرباحا بحوالي 1.1 مليار دولار أو ما يعادل 28 سنتا للسهم في الربع الثاني مقارنة بأرباح بحوالي أربعة سنتات لكل سهم قبل عام، وباستثناء بعض المواد المكررة، سجلت شركة السيارات الأمريكية خسائر معدلة بحوالي 35 سنتا لكل سهم.



وانخفضت مبيعات "فورد" بنسبة 50% في الربع الثاني إلى 19.4 مليار دولار مقارنة بإيرادات قدرها 38.9 مليار دولار.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "فورد" بنسبة 2.5% وأغلق عند 6.86 دولار، وسجل أعلى سعر عند 6.9 دولار وأقل سعر عند 6.7 دولار.