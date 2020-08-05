شكرا لقرائتكم خبر عن "ناسداك" يغلق عند مستوى قياسي للجلسة الثانية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات يوم الثلاثاء مع استمرار المحادثات بين زعماء الكونجرس حول حزمة التحفيز المالية الثانية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، ودفعت أسهم شركات التكنولوجيا مؤشر "ناسداك" لتحقيق ثاني إغلاق على التوالي.



وصرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن بلاده سوف تحصل على لقاح فعال مضاد لفيروس كورونا بنهاية العام الجاري أو أوائل العام المقبل.



وفي سوق الخام، ارتفع سعر "ويست تكساس" الأمريكي بنسبة 1.7% وأغلق عند 41.70 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 42.08 دولار وأقل سعر عند 40.1 دولار.

Advertisements



وارتفع سعر "برنت" بنسبة 0.6% مغلقا عند 44.43 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 44.8 دولار وأقل سعر عند 43.2 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.6% (ما يعادل 164 نقطة) إلى 26828 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 26832 نقطة وأقل مستوى عند 26597 نقطة.



وصعد "ناسداك" بنسبة 0.3% (ما يعادل 38 نقطة) إلى 10941 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 10941 نقطة وأقل مستوى عند 10852 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.3% (ما يعادل 12 نقطة) إلى 3306 نقاط، وسجل أعلى مستوى عند 3306 نقاط وأقل مستوى عند 3286 نقطة.