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شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع لكننه لا يزال أدنى حاجز 2000 دولار للأوقية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليووم الثلاثاء على الرغم من صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن المعدن النفيس لا يزال أدنى الحاجز النفسي 2000 دولار للأوقية الذي تجاوزه في جلسة أمس الإثنين.
وتترقب الأسواق هذا الأسبوع صدور تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة للوقوف على حالة سوق العمل ومعدل البطالة ومتوسط الأجور.
وكان أعضاء بالاحتياطي الاتحادي قد حذروا من أن الطريق للا يزال طويلاً قبل الحديث عن تعاف كامل للاقتصاد الأمريكي من آثار جائحة كورونا.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي الأمريكي قرر الأسبوع الماضي الإبقاء على معدل الفائدة قرب الصفر دون تغير وشدد على اتخاذ كل ما يلزم من قرارات لدعم الاقتصاد الأمريكي.
وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 12:45 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 93.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.7 نقطة وأقل مستوى عند 93.2 نقطة.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 12:46 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 1991 دولارا للأوقية، وسجل المعدن الأصفر أعلى سعر عند 1996.9 دولار وأقل سعر عند 1982.6 دولار.
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