شكرا لقرائتكم خبر عن إيه إم دي يحلق عالياً – تحليل – 04-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم شركة إيه إم دي (AMD) في آخر جلساته، وسط استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يماً السابقة، مع سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، ليحقق مكاسب بنسبة بلغت 0.31% بما يعادل 0.24 نقطة ليستقر على سعر 77.67 دولار، ولكن نلاحظ ضعف صعود السهم الأخير بسبب محاولته لجني أرباح ارتفاعاته السابقة التي جاءت سريعة وفجائية، كما يحاول تصريف بعضاً من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 73.09، ليستهدف مستوى المقاومة القريب 81.75.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد