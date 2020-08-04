شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 04-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات إيجابية هادئة ليقترب تدريجياً من مستوى 0.7170، وكما أشرنا صباحاً، اختراق هذا المستوى مطلوب لتعزيز التوقعات باستمرار الاتجاه الرئيسي الصاعد، لنستمر بترجيح السيناريو الإيجابي الذي يتواجد هدفه التالي عند 0.7290، بينما يتطلب تحقيقه الثبات فوق مستوى 0.7065.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7065 والمقاومة 0.7200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد