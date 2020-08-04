شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 04-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم زوج اليورو مقابل الدولار تداولات إيجابية في محاولة للابتعاد عن مستوى 1.1737، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد بقية اليوم، والذي يحصل على دعم إيجابي من المتوسط المتحرك 50، بانتظار زيارة مستويات 1.1908 ثم 1.1995 التي تمثّل أهدافنا التالية، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 1.1737 لاستمرار الارتفاع المقترح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1700 والمقاومة 1.1880

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد