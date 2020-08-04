الدولار مقابل الفرنك يجري مزيد من التصحيح الصاعد – تحليل - 04-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار مقابل الفرنك ارتفاعاً إضافياً يوم أمس ليختبر مستوى 38.2% فيبوناتشي الذي شكّل مقاومة قوية عند 0.9213، حيث أجبر السعر على الارتداد هبوطاً ليتجه نحو استئناف المسار الرئيسي الهابط، ويحتاج لكسر 0.9153 لتأكيد استمرار الميل الهابط والتوجه نحو هدفنا السلبي الرئيسي التالي عند 0.9056.
من هنا، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط ما لم يتم اختراق مستوى 0.9213 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9090 والمقاومة 0.9220
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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