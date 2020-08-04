الدولار الأسترالي يحاول التعافي – تحليل - 04-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي الانخفاض يوم أمس ليقترب من الدعم المحوري 0.7065، ونلاحظ أن السعر ارتد صعوداً من هناك ليشير إلى استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، ويحتاج لاختراق 0.7170 لتأكيد العودة إلى القناة الصاعدة من جديد.
من هنا، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الإجمالي الصاعد بثبات السعر فوق مستوى 0.7065، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يمتد إلى 0.7290.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7065 والمقاومة 0.7200
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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