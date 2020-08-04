سعر عقود خام برنت يحقق مكاسب لحظية – تحليل - 04-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر عقود خام برنت بإيجابية ملحوظة يوم أمس ليصل إلى مناطق 44.40، ونلاحظ أن السعر يتحرك في مسار جانبي مؤخراً بين المقاومة المذكورة والدعم 42.85، ليكون الميل الجانبي مرجحاً على المدى اللحظي إلى أن يتمكن السعر من تخطي أحد المستويات المذكورة.
نشير إلى أن اختراق المقاومة المذكورة سيدفع السعر لمواصلة الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي تبدأ أهدافه الرئيسية عند 45.00 وتمتد إلى 46.10، بينما كسر الدعم سيضغط على السعر لبدء موجة تصحيحية هابطة تستهدف مناطق 41.60 وقد تمتد إلى 39.45 قبل أي محاولة جديدة لاستئناف المسار الرئيسي الصاعد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 42.00 والمقاومة 45.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي
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