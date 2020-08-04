شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تختبر المقاومة – تحليل - 04-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الفضة بالتحرك عند مستوى 24.46، ولا يزال السعر عالقاً بين هذه المقاومة والدعم 23.40، مما يبقي على موقفنا الحيادي قائماً حتى الآن، حيث ننتظر اختراق أحد هذين المستويين لتحديد أهداف السعر التالية بشكل أدق.

نشير إلى أن اختراق المقاومة سيمكّن السعر من تحقيق مكاسب إضافية تبدأ باختبار القمة المسجّلة مؤخراً عند 26.20، بينما كسر الدعم سيجبر السعر على إجراء تصحيح هابط إضافي يستهدف اختبار مستوى 22.54 وقد يمتد إلى 21.68.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 23.40 والمقاومة 25.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي