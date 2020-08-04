الذهب لا يزال عالق – تحليل - 04-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر الذهب للتذبذب قرب المقاومة المحورية 1981.20، ولا زلنا ننتظر الحصول على إشارة أوضح للاتجاه التالي من خلال اختراق هذه المقاومة أو كسر الدعم 1937.20 لتحديد الوجهة التالية بشكل أدق، مما يجعلنا نستمر في موقفنا الحيادي حتى الآن.
نذكر بأن اختراق المقاومة سيقود السعر لمواصلة الاتجاه الرئيسي الصاعد وتحقيق مستويات قمم تاريخية جديدة تبدأ عند 2000.00 وتمتد إلى 2068.00، بينما كسر الدعم سيضغط على السعر لإجراء مزيد من التصحيح الهابط الذي يستهدف مستويات 1910.00 وقد يمتد إلى 1888.00 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1935.00 والمقاومة 2020.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
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