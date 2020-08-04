شكرا لقرائتكم خبر عن صالحية (SRE) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 04-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره لينهي تداولات الأربعاء الماضي عند مستوى 397 فلس، مخترقا مستوى الدعم السابق عند 400 فلس، كما انزلق السهم اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands” مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 370 فلس كمستوى اول، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 410 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 392 بينما مستوى المقاومة هو 400 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط