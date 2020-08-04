«دبي للسيليكون» تطبق نظام إدارة المباني بتقنية الذكاء الاصطناعي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



أعلنت سلطة «واحة دبي للسيليكون» عن قيامها بتحديث نظام إدارة المباني المتكامل لديها، وتعزيزه بتقنيات الذكاء الاصطناعي في 40 مبنى.

ويربط النظام ما يقرب من 60 ألف نقطة تحكم تشمل المباني والوحدات الصناعية، بما في ذلك المقر الرئيسي لسلطة واحة دبي للسيليكون، وستة أبراج مكتبية، ومركز السدر للتسوق، ومركز إدارة العمليات والمرافق، والوحدات الصناعية الخفيفة، ومجمعين سكنيين، ومسجد الواحة، ومجمع دبي الرقمي، من خلال شبكة المنطقة المحلية (LAN) واستخدام أجهزة «نياغارا فريم ورك» من «تريديوم» لدمج جميع تدفقات البيانات الرقمية المتاحة عبر الشبكة. ويتم تجميع البيانات بشكل مركزي وتحليلها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وساعد نظام إدارة المباني سلطة «واحة دبي للسيليكون» على توفير ما يقرب من مليون درهم شهرياً، وذلك من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات.

وتأتي هذه الأرقام نتيجة مساهمة النظام بترشيد الطاقة وكفاءة تشغيل الموارد المطلوبة في المرافق.

ويسهم النظام الجديد في توفير الطاقة بنسبة 36 % سنوياً، وخفض الموارد المطلوبة لإدارة 40 مبنى من 110 إلى خمسة فقط.