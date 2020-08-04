شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يستقر إيجابياً عقب بيانات القطاع الصناعي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الجنيه الإسترليني على نحو إيجابي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات يوم الإثنين في اعقاب صدور بيانات جيدة بالقطاع الصناعي بالمملكة المتحدة.



ولا تزال أزمة كورونا تطل برأسها على الأسواق العالمية بشكل تام حيث تخشى العديد من الدول التعرض لموجة ثانية من الفيروس وانتشار المرض مجددا.



كان رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" قد حذر من إمكانية تعرض عدد من الدول الأوروبية لموجة ثانية من تفشي الفيبروس.

Advertisements



وأظهرت بيانات حكومية انخفاض مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية في المملكة المتحدة إلى 53.3 نقطة، ورغم هذا التراجع الطفيف في يوليو/تموز، إلا أن المؤشر لا يزال في النطاق الإيجابي أعلى خمسين نقطة.



ومن المنتظر في وقت لاحق هذا الأسبوع صدور قرار بنك إنجلترا بشأن الفائدة وتشير التوقعات إلى أن الفائدة ستبقى عند 0.10%.



وعلى صعيد التعاملات، استقر الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 22:16 بتوقيت جرينتش عند 1.3076، وسجل أعلى مستوى عند 1.3081 واقل سعر عند 1.3063.