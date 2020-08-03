شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تعارض تصرفات أمريكية ضد الشركات الإلكترونية الصينية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت الصين اليوم الاثنين: إنها تعارض بشدة أي تصرفات أمريكية ضد الشركات الإلكترونية الصينية، وذلك ردّاً على تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قال فيها: إن واشنطن ستتحرك قريباً ضد الشركات الصينية التي تزود الحكومة الصينية بالبيانات.

وقال وانغ ون بين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية للصحفيين خلال إفادة يومية: إن الصين تأمل في أن تكف الولايات المتحدة عن سياساتها التمييزية.

(رويترز)

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