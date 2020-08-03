«حرة عجمان» تطلق 8 محفزات جديدة لدعم مجتمع الأعمال

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أطلق الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، رئيس «منطقة عجمان الحرة»، ثمانية محفزاتٍ جديدة دعماً للشركات القائمة والجديدة في المنطقة الحرة خلال النصف الثاني من عام 2020، تتضمن مجموعة واسعة من الحسومات والإعفاءات.

أحمد بن حميد: تندرج المحفزات في إطار الدعم المستمر للشركات

وتندرج الحزمة الجديدة في إطار مساعي المنطقة الحرة في عجمان لدعم الاقتصاد، وضمان استمرارية ممارسة الأعمال التجارية للشركات المسجلة لديها في ظل المتغيرات التي يشهدها العالم بسبب أزمة «كورونا» المستجدة. وتأتي المحفزات الجديدة استكمالاً للحزمة السابقة التي أسهمت في دعم أكثر من 9000 شركة.

وأوضح الشيخ أحمد بن حميد النعيمي أن حزمة الحوافز الجديدة تؤكد مرة جديدة التزام «منطقة عجمان الحرة» بتقديم بيئة مثالية للأعمال تُلبّي احتياجات المستثمرين والشركات، وتضمن استمرارية أعمالهم ونموهم في ظلّ التقلبات الاقتصادية، والظروف المستجدة التي يواجهها العالم حالياً. كما أشار سموه إلى أهمية المحفزات الثمانية الجديدة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لخفض تكاليف ممارسة الأعمال، وتعزيز مرونتها التجارية وسط مناخ اقتصادي متقلب نتيجة انتشار فيروس «كورونا» (كوفيد- 19).

وأعرب النعيمي عن ثقته الكاملة في حزمة التحفيزات الجديدة، والتي ستسمح للشركات بتحقيق أهدافها المرجوّة، مشيراً إلى أنها تهدف إلى الحدّ من الآثار المترتبة على الوضع الاقتصادي الذي يسود العالم حالياً. كما أكدّ التزامه الدائم بنشر روح التفاؤل والأمل وتقديم الدعم الكامل لمجتمع الأعمال في المنطقة الحرة، باعتباره ركيزة أساسية في دعم اقتصاد الإمارة. وتأتي مجموعة الحوافز التي تمّ إطلاقها في سياق تعزيز بيئة عمل مثالية تلبي احتياجات عملاء منطقة عجمان الحرة.

وتشمل قائمة المحفزات مجموعة متنوعة من التسهيلات، بما فيها الإعفاء التام على كل من غرامات الشيكات المرتجعة وغرامات استبدال الشيكات، وغرامات رسوم تجديد الرخصة، إلى جانب إعفاء بنسبة 100% على رسوم ضمان الاشتراك في الخدمات الذكية.

وتحظى الشركات القائمة والجديدة في المنطقة الحرة خلال النصف الثاني من العام الجاري أيضاً بفرصة الاستفادة من محفظة واسعة من خطط التقسيط المرنة لمدة 3 أشهر عند استئجار مركز الأعمال، والتقسيط المرن لمدة 6 أشهر عند استئجار المكاتب أو المكاتب التنفيذية أو المستودعات، إضافة إلى حسومات على رسوم التسجيل وحسم بنسبة 25% على رسوم سكن العمال.

يذكر أن أكثر من 9000 شركة مسجلة لدى «منطقة عجمان الحرة»، إضافة إلى الشركات الجديدة التي تعتزم اتخاذ المنطقة مقراً لأعمالها، ستستفيد من حزمة المحفزات الثمانية الجديدة، التي ستسهم في استمرارية زخم الأعمال بالمنطقة الحرة، السوق الصيني والمناطق التابعة.

وتُعتبر منطقة عجمان الحرة لاعباً أساسياً في عملية التطوير الشامل التي تشهدها إمارة عجمان، وتعمل دوماً على تطوير خدماتها المقدمة للمتعاملين، بما يعزز أعمالهم، ويُمكّنهم من تحقيق أهدافهم وسط المتغيرات الجديدة. وتتميّز المنطقة بتنوع جنسيات مستثمريها الذي يزيد عددهم على أكثر من 145، يعملون في بيئة أعمال متطورة تتضمن تسهيلات كبيرة لتأسيس وإدارة الأعمال، إضافة إلى توفير مجموعة كبيرة من الخدمات.