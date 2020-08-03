روسيا تستأنف رحلات الطيران المنتظمة إلى جنيف 15 أغسطس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت وكالة الأنباء الروسية (تاس) عن السفارة السويسرية في موسكو قولها: إن روسيا ستستأنف رحلات الطيران إلى جنيف اعتباراً من 15 أغسطس/آب للركاب الذين يحملون تصاريح إقامة في سويسرا.

وأضافت أن على المسافرين القادمين من روسيا الخضوع للحجر الصحي فور وصولهم لمدة عشرة أيام.

وقالت تاتيانا جوليكوفا نائبة رئيس الوزراء، والتي ترأس مركز مكافحة فيروس كورونا التابع للحكومة، إن رحلات الطيران بين موسكو وجنيف ستكون أسبوعية في بداية الأمر.

واستأنفت روسيا، التي قامت بتسيير رحلات لإعادة مواطنيها خلال فترة العزل العام لمكافحة كورونا، بعض الرحلات الدولية المنتظمة اليوم السبت إلى بريطانيا وتركيا وتنزانيا.

كانت روسيا قد حظرت الرحلات الدولية في 30 مارس/آذار بعد فرض إجراءات العزل العام لكبح تفشي وباء كورونا الذي أصاب أكثر من 845 ألف شخص، وأودى بحياة أكثر من 14 ألفاً آخرين.

وأعلنت روسيا إعادة فتح حدودها جزئياً في يونيو/حزيران للسماح للناس بالسفر إلى الخارج لدواعي العمل أو الدراسة أو العلاج أو رعاية الأقارب.

(رويترز)