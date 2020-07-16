شكرا لقرائتكم خبر عن صناعة الورق تُعيد جدولة التمويل القائم من مصرف الراجحي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق عن توقيعها لاتفاق إعادة جدولة التمويل القائم من مصرف الراجحي.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، إن أسباب إعادة جدولة التمويل هي أن تناسب ظروف التدفقات النقدية بالشركة وتحسين دورة رأس المال العامل.

وأشارت الشركة إلى أن قيمة التمويل السابق يبلغ 78.527 مليون ريال سعودي، علماً بأن مدة سداد تسهيل البيع الآجل السابق هي ثلاث سنوات ويبدأ السداد من فبراير 2019 وتنتهي في أكتوبر 2021.

وأفاد البيان، بأن مدة سداد تسهيل البيع الآجل بعد إعادة الجدولة ثمانية عشر شهراً، على أن يتم سداد 2 مليون ريال بحد أقصى 30 سبتمبر 2020.

وبحسب البيان، سيتم سداد 3 مليون ريال على أقساط شهرية ابتداءً من 31 يوليو 2020 إلى 31 ديسمبر 2020، بقيمة 500 ألف ريال لكل قسط.

Advertisements

كذلك سيتم سداد 3 مليون ريال على أقساط شهرية ابتداءً من 31 يناير 2021 إلى 30 يونيو 2021، بقيمة 1 مليون ريال لكل قسط. هذا ويُستحق المبلغ المتبقي بقيمة 67.527 مليون ريال بتاريخ 31 يوليو 2021 وسيتم إعادة جدولته في تاريخ استحقاقه.

ويُذكر أن الشركة وقعت اتفاقية تسهيلات إئتمانية مع مصرف الإنماء لإعادة جدولة التمويل القائم مع الشركة والذي يمثل ما يقارب 40% من إجمالي قروض الشركة.

وأشارت الشركة إلى أن قيمة التمويل السابق يبلغ 275.36 مليون ريال سعودي، مُقسم إلى تسهيل بيع آجل بقيمة 240.43 مليون ريال سعودي، وتمويل اعتمادات مشاركة بقيمة 34.93 مليون ريال.

وبذلك تكون الشركة قد انتهت من اعادة جدولة جميع قروضها البنكية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 1.2 مليون ريال بالربع الأول 2020 مقابل أرباح بلغت 23.5 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.