شكرا لقرائتكم خبر عن تُهامة تُحدد مواعيد التداول والاكتتاب في الأسهم الجديدة لزيادة رأس المال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة، اليوم الخميس، عن تحديد فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى أن تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدو سيبدأ في 20 يوليو الجاري، على أن ينتهي التداول في 27 يوليو الجاري، وتنتهي مرحلة الاكتتاب في الأسهم الجديدة في 8 أغسطس المُقبل.

وأفادت الشركة، بأنه يتاح لحملة حقوق الأولوية ممارسة حقهم في الاكتتاب (كلياً أو جزئياً) في الأسهم الجديدة في حدود عدد حقوق الأولوية الموجودة في محافظهم.

وسبق أن أعلنت الشركة عن اعتماد الجمعية العمومية الموافقة على زيادة رأسمال الشركة بقيمة 100 مليون ريال من 75 مليون ريال إلى 175 مليون ريال، مقسم الى 17.5 مليون سهم عادي.

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وقالت إن سبب زيادة رأس المال هو دعم عمليات التوسع في نشاط الشركة، علماً بأنه سيتم طرح وادراج اسهم حقوق أولوية لعدد 10 مليون سهم عادي.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة تحولت لتكبد الخسائر خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2020، مُحققة صافي خسارة بلغ 28.8 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 3.4 مليون ريال في العام الماضي.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2020، إلى ارتفاع الخسارة من التشغيل نتيجة للإجراءات الاحترازية لاحتواء فيروس كوفيد 19، بالإضافة إلى انتهاء عقد تأجير المواقع الإعلانية بمدينة الرياض.

وارتفعت الخسائر من قطاع التجزئة خلال العام نتيجة لبدء تشغيل أنشطة جديدة إلى جانب تأثير الاستحواذ على شركة تابعة جديدة، إضافة إلى أثر الإجراءات الاحترازية لإحتواء فيروس كوفيد 19.