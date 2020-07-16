شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع بدعم من قطاع الطاقة وأنباء لقاح "موديرنا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات يوم الأربعاء مدعومة بقطاع الطاقة تزامنا مع انتعاش أسعار النفط بالإضافة إلى ورود أنباء إيجابية حول لقاح شركة "موديرنا".



وأعلنت شركة التكنولوجيا الحيوية "موديرنا" أنها ستبدأ في السابع والعشرين من يوليو/تموز المرحلة النهائية من تجارب لقاحها الواعد المضاد لفيروس كورونا.



وعلق الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على هذه الأنباء قائلا إنها عظيمة بشان اللقاحات المضادة لفيروس كورونا والوقاية منه.



وفي سوق الخام، ارتفع سعر "ويست تكساس" الأمريكي بنسبة 2.3% وأغلق عند 41.20 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 41.1 دولار وأقل سعر عند 40.08 دولار.

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وصعد سعر "برنت" بنسبة 2.1% مغلقا عند 43.79 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 43.7 دولار وأقل سعر عند 42.7 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.8% (ما يعادل 227 نقطة) إلى 26870 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 27071 نقطة وأقل مستوى عند 26692 نقطة.



وصعد "ناسداك" بنسبة 0.6% (ما يعادل 62 نقطة) إلى 10550 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 10604 نقاط وأقل مستوى عند 10420 نقطة.



وارتفع "إس اند بي 500" بنسبة 0.9% (ما يعادل 29 نقطة) إلى 3226 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3238 نقطة وأقل مستوى عند 3200 نقطة.