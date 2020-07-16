شكرا لقرائتكم خبر عن "متخفش من تحويل سيارتك للغاز".. 6 عوامل لأمان منظومة التشغيل بالسيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منظومة تشغيل الغاز الطبيعى آمنة جداً، فأسطوانة الغاز التى يتم تركيبها بالسيارة مزودة بنظام غلق أوتوماتيكى مهمته غلق الاسطوانة لمنع تسرب الغاز، كما أن الاسطوانة مصنوعة من سبيكة من الصلب المخصوص لتحمل الضغط العالى للغاز الطبيعى الموجود ‏داخلها، وتتمثل أهم عوامل الأمان فى مجموعة طقم التحويل كما يلي:

أولا فيما يتعلق بمواسير الغاز والوصلات الخاصة

1- تصنع من الصلب الخالى من اللحامات والذى يرفع من درجة تحملها للضغوط المرتفعة وعدم وجود فرصة لتسريب الغاز من خلالها.

2- ماسورة الغاز يتم تغطيتها بغطاء بلاستيكى لمنع تراكم شحنات الكهرباء الإستاتيكية

ثانيا صمام الغاز

1-يقوم بمنع أى تدفق للغاز حال إيقاف المحرك أو تعطل السيارة.

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2-مفتاح التحويل ووحدة التحكم بالسيارة والتى يتم من خلالهما تحويل تشغيل السيارة من غاز إلى بنزين اتوماتيكياً حال حدوث نفاذ للغاز الأمر الذى يحول دون التوقف المفاجئ للمحرك والذى قد يسبب خلل فى السيارة أثناء القيادة (نظام الحقن المتزامن)

ثالثا صمام الشحن حيث يحتوى على صمام عدم رجوع لتأمين عملية تموين السيارة بالغاز بالمحطات وعدم حدوث تسرب منه عند الانتهاء من عملية التموين.

رابعا خراطيم التهوية تضمن إزاحة أى غاز متسرب من توصيلات الغاز جهة الاسطوانة إلى خارج السيارة وعدم السماح بتراكمه داخل شنطة السيارة.

خامسا صمام الاسطوانة يسمح بتصريف الضغط الزائد سواء كان بسبب ارتفاع درجة الحرارة المحيطة بجسم الاسطوانة أو لارتفاع ضغط الغاز داخل الاسطوانة وعند تدفق الغاز خارج الاسطوانة بكميات كبيرة نتيجة كسر فى ماسورة الغاز يغلق أوتوماتيكياً.

سادسا خزان الغاز اسطوانة الغاز

1- مصممة وفقاً للمواصفات والمعايير الدولية حيث يتم تصنيع الاسطوانة وفقاً لمعايير أمان عالية وتحت إشراف جهات تفتيش دولية فضلاً عن اجتيازها العديد من الاختبارات أثناء مراحل الإنتاج لضمان سلامتها بالسيارات وقدرتها على تحمل درجات الحرارة المرتفعة والصدمات التى قد تتعرض لها السيارة أثناء سيرها على الطرق.

2- تخضع اسطوانات الغاز لاختبارات فحص دورية لإعادة صلاحيتها كل ثلاث سنوات من خلال مركز الاختبار المعتمد بشركة غازتك حيث يتم تعريضها لضغط مرتفع يعادل مرة ونصف ضغط التشغيل وفحص بأجهزة الموجات الصوتية للتأكد من سلامتها خلال فترة خدمتها بالسيارة.