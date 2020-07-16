شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا خسرت البورصة المصرية 15 مليار جنيه.. خبير يوضح الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت البورصة المصرية، تراجعهاً حاداً في أداء كافة المؤشرات بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط مبيعات أفراد محليين وأجانب، وخسر رأس المال السوقى للبورصة بنحو 15.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 580.684 مليار جنيه، ويجيب محمد عبد الهادي رئيس شركة اكيومن لتداول الأوراق المالية عن سبب هذه الخسائر.

يقول محمد عبد الهادي، إن البورصة المصرية بدأت جلسة الأربعاء، بارتفاع جماعي لكافة مؤشراتها وتماسك في أسعار الأسهم، على عكس أداء جلسة أمس، وتغير أداء سوق المال المصري مع منتصف الجلسة بعد انتشار شائعات حول عدم استقرار الأوضاع الإقليمية مما أدى إلى قلق لدى المستثمرين الأفراد المصريين والأجانب، الذين اتجهوا إلى البيع بكثافة، وزاد من الأمر اتجاه بعض شركات السمسرة لتخفيض مديونيات عملائها، الذين يتعاملون بالشراء بالهامش، مما أدى إلى زيادة الضغط على السوق، وتراجع الأسهم بشكل كبير.

وأضاف "عبد الهادي"، أن سلوك المستثمرين الذين اتخذوا قرار بالبيع بناءً على رسالة مجهولة الهوية دون أن يتأكدوا من صحتها، خطأ، وكان يجب عليهم أن يتخذوا قرارهم الاستثماري بناء على دراسة، وعدم إغفال الأحداث الجارية في الوقت نفسه، وليس اتباع سياسة الهلع والقطيع مما أدى إلى تراجع كبير في أسعار الأسهم حتى التي لن تتأثر بالأوضاع الإقليمية، مشدداً على ضرورة وعي المستثمرين بسوق المال خلال الفترة القادمة، لأن ملفي ليبيا وسد النهضة سوف يكون لهما تأثير على السوق من حيث الأخبار الوارده سواء كانت إيجابية أم سلبية.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.36% ليغلق عند مستوى 10617 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 3.43% ليغلق عند مستوى 1775 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.59% ليغلق عند مستوى 12321 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.22% ليغلق عند مستوى 4020 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.85% ليغلق عند مستوى 1461 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 3.73% ليغلق عند مستوى 2254 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 708 نقطة.

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وبلغ حجم التداول على الأسهم 596.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 56.8 ألف عملية لعدد 190 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.13% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.49%، والعرب على 5.39% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 25.05% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.94%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب للبيع بقيمة 172.3 مليون جنيه، 32.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 31.2 مليون جنيه، 116.5 مليون جنيه، 30.8 مليون جنيه، 26.1 مليون جنيه، على التوالي.

وصعدت أسهم 14 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 159 شركة، ولم تتغير مستويات 17 شركة.