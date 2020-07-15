شكرا لقرائتكم خبر عن الأندلس العقارية تتوقع الانتهاء من مشروع الجوهرة بالربع الثاني 2022 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الأندلس العقارية أنه ووفقاً للتقرير الوارد من الشريك المطور في مشروع الجوهرة الكبرى، فمن المتوقع أن يتم استكمال بناء المشروع خلال الربع الثاني من عام 2022.

وحسب بيان للشركة على "تداول" من المقرر أن يكون تشغيل المشروع تبعاً لذلك خلال الربع الثالث من عام 2022.

وأشارت الشركة غلى أن السبب في التأخر عن التاريخ المعلن في وقت سابق كان الوقت المستغرق لتعديل التصاميم وإصدار التراخيص النهائية والتعطل الناجم عن الآثار المترتبة على الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة في تصديها لفايروس كورونا.

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وأوضحت أنه وحسب تقرير الشريك المطور المشار إليه، فإنه لا يوجد تغير في تكلفة المشروع، وعليه لم يترتب أية آثار مالية على هذا التأخر.

وذكرت الشركة أنه تم نقل صك أرض المشروع بالكامل لصالح شركة المشروع (شركة الجوهرة الكبرى للتطوير والاستثمار العقاري)، علما بأن نسبة ملكية الشركاء فيها هو 25% لشركة الأندلس العقارية، و42% لشركة جرير للتطوير التجاري، 33% للشريك المطور وهو شركة محمد عبدالعزيز الحبيب وشركاؤه للاستثمار العقاري.

وكانت الأندلس العقارية قد أعلنت وفي وقت سابق أنها تملك حصة مشاعة بنسبة (25%) من أرض حي الأصالة بمدينة جدة والتي تبلغ مساحتها الإجمالية ( 124,880 متر مربع) ، والتي كان الغرض من شراؤها هو إقامة سوق تجاري عليها بالشراكة مع الملاك الآخرين للأرض.

وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 12.2 مليون ريال بالربع الأول 2020 مقابل أرباح بلغت 20.3 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.