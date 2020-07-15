شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات توقع تفاقية تسهيلات ائتمانية مع مصرف الإنماء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات) أنه تم اليوم توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية (متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية) مع مصرف الإنماء.

وحسب بيان للشركة على "تداول" تبلغ قيمة الاتفاقية 106 ملايين ريال، وأما مدة التمويل فتبلغ ستة أشهر.

وأوضحت الشركة أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل هي سند لأمر بقيمة 100%.

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وأشارت إلى أن الهدف من التمويل هو تعزيز وتمويل صفقات الشركة وعمليات الإستيراد والتصدير في أسواق المنطقة.

وكانت صادرات قد حققت صافي أرباح بلغ 0.2 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2020، مقابل خسائر بلغت 8.5 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

بينما كانت قد حققت صافي خسارة بلغ 12.6 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 6.4 مليون ريال في 2018.