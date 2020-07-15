شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مخزونات النفط في أمريكا بأكثر من 7 ملايين برميل والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات رسمية صادرة عن إدارة معلومات الطاقة انخفاض مخزونات النفط بحوالي 7.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى 531.7 مليون برميل بينما توقع محللون انخفاضها بحوالي 1.5 مليون برميل.
وانخفض مخزون البنزين بنحو 3.1 مليون برميل إلى 248.5 مليون برميل بينما تراجع مخزون المقطرات بنصف مليون برميل إلى 176.8 مليون برميل.
كان معهد البترول الأمريكي قد أعلن انخفاض مخزون الخام في البلاد بنحو 8.3 مليون برميل في الأسبوع الماضي.
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