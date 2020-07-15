شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع لليوم الثاني على التوالي والأنظار على اجتماع لجنة "أوبك بلس" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، بعدما أظهرت بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي ، انخفاضا كبير فى مخزونات الخام فى الولايات المتحدة ، هذا ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم صدور نتائج اجتماع لجنة المراقبة الوزارية لتحالف "أوبك بلس".

ارتفع الخام الأمريكي بحوالي 1.1% إلى مستوي 40.98$ ، من مستوى الافتتاح عند 40.51$، وسجل أدنى مستوي عند 40.39$ ،وصعد خام برنت بنسبة 1.25% إلى مستوي 43.56$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 43.03$ ، وسجل أدنى مستوي عند 42.96$.

عند تسوية الأمس ، حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 2.3% ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.2% ، فى ثاني مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة بدعم التقرير الشهري لمنظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك".

قالت أوبك إنه من المتوقع أن يسجل الطلب العالمي على النفط زيادة قياسية بمقدار 7 مليون برميل يوميا فى 2021 مع تعافي الاقتصاد العالمي من أزمة فيروس كورونا ، لكنه سيظل أقل من مستويات الطلب فى 2019.

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فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 8.3 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 10 تموز/يوليو، فى ثاني انخفاض أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،متجاوزا توقعات الخبراء انخفاض بنحو 2.1 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 531 مليون برميل ، والذي يعد أدنى مستوي منذ الأسبوع المنتهي 15 أيار/مايو الماضي ،فى علامة إيجابية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 1.3 مليون برميل.

سيراقب المتعاملون عن كثب نتائج اجتماع لجنة المراقبة الوزارية لتحالف أوبك بلس فى وقت لاحق يوم الأربعاء ، حيث من المقرر أن تتخذ قرارا بشأن تمديد تخفيضات الإنتاج بمقدار 9.7 برميل يوميا تنتهي بنهاية الشهر الجاري أو تقليصها بنحو 2 مليون برميل إلى 7.7 مليون برميل يوميا تنفذ من الأول من آب/أغسطس المقبل حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر القادم.

وعلى حسب تأكيدات صادرة عن اللجنة زادت نسبة امتثال المجموعة بتنفيذ حصص التخفيضات إلى 107% فى حزيران/يونيو من 77 فى أيار/مايو.