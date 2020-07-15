شكرا لقرائتكم خبر عن الحصان: 2020 سيكون أحد أفضل أعوام الطروحات الأولية بالسوق السعودي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع خالد الحصان، الرئيس التنفيذي للسوق المالية السعودية "تداول"، عودة ارتفاع الطروحات بالسوق إلى ما يصل إلى 10 شركات جديدة بعد توقف خلال المراحل الأولى من انتشار فيروس كورونا ليكون العام الجاري أحد أفضل أعوام الطروحات الأولية بالمملكة.

وقال إنه جرى بالفعل إدراج 5 شركات حتى الآن، وهناك ما لا يقل عن 9 إلى 10 شركات في الطريق لطرح أسهمها، مشيرا إلى أن "تداول" تسعى لطرح أسهمها خلال 24 شهرا المقبلة، حسبما أوردت "العربية".

وكان من المتوقع الانتهاء من إجراءات خطة الطرح العام لـ"تداول" بنهاية عام 2020 أو في عام 2021، بحسب تصريحات سابقة أدلت بها سارة السحيمي، رئيس مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية "تداول".

وتأتي تلك التوقعات، بعدما أعلنت "تداول"، أن موعد إطلاق سوق للمشتقات سيكون في 30 أغسطس 2020. وأوضحت "تداول" أن ذلك سيمثل بدء تداول العقود المستقبلية للمؤشرات كأول منتج مشتقات مالية يتم تداوله في السوق المالية السعودية.