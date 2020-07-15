شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض العملة الموحدة اليورو لأول مرة في أربعة جلسات أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها من الأعلى لها منذ العاشر من آذار/مارس الماضي أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل اقتصاديات منطقة اليورو وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:13 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.04% إلى مستويات 1.1395، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1400 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1391، بينما حقق الأعلى له في أربعة أشهر عند 1.1423.

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هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد توضح استقرار النمو عند 1.0% دون تغير يذكر عن القراءة السابقة لشهر أيار/مايو الماضي، ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لأكبر دولة صناعية في العالم مع صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً بما قيمته 10.0 مقابل انكماش عند 0.2 في حزيران/يونيو.

وصولاً إلى صدور مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 4.5% مقابل 1.4% في أيار/مايو، كما قد توضح قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة تسارع النمو إلى 67.9% مقابل 64.8% في أيار/مايو، وذلك قبل أن نشهد حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك فيلادلفيا الاحتياطي الفيدرالي باتريك هاركر حيال التوقعات الاقتصادية في مناقشة افتراضية تستضيفها جمعية مالكي مركز المدينة.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن الكتاب بيج الذي تكمن أهميته في كونه يصدر قبل أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح، بخلاف ذلك، تابعنا بالأمس إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توقيعه تشريعاً لفرض عقوبات على الصين رداً على تدخلها في الحكم الذاتي لمدينة هونج كونج وأنه وقع أيضا على أمر تنفيذي ينهي وضع هونج كونج الخاص مع بلاده مع تحميله من جديد للصين مسئولية تفشي كورونا عالمياً.