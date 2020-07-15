كل ما تريد معرفته عن مبادرة إحلال السيارات القديمة والمتهالكة

بعد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مشروع الأسمرات 3 ، أن الدولة لن تسمح بترخيص سيارات البنزين الجديدة إلا إذا كانت تعمل بالغاز أيضًا، مؤكدًا أن هذا الأمر هدفه الحفاظ على البيئة، والموارد التي لدى الدولة والاقتصاد وحياة المواطنين.

وأضاف السيسي: "لا يمكن ترخيص مليون سيارة في عام أو اثنين أو ثلاثة، مش هنرخص أي عربية جديدة إلا لو غاز، لما نقول لن نرخص عربية جديدة إلا بالغاز فهذا من حقنا كدولة بتنظيم شؤون شعبها هنعمل كدا".

وظهرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة منذ يومين للحديث عن مبادرة إحلال السيارات القديمة والمتهالكة سوف يتم العمل هو اتجاه لتخريد السيارات القديمة .

هذه هى بعض المعلومات عن مبادرة إحلال السيارات القديمة والمتهالكة وفقا لما نشرته أخبار اليوم المصرية .

أولًا - إحلال السيارات القديمة التى مر عليها 20 عاما تنطبق على الميكروباص والأجرة فقط ولا تنطبق على السيارات الملاكى.

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ثانيًا - التوسع فى تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

ثالثًا- سيتيح للمواطنين تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي من خلال قرض ميس

رابعًا - تخريد السيارات التي مر على إنتاجها أكثر من 20 عاما.

خامسًا - وضعت برنامج تحويل المركبات ( تاكسى – ميكروباص) للعمل بالغاز الطبيعي.

سادسًا- إحلال مركبات تعمل بالبنزين مضى على تصنيعها أكثر من 20 عاماً، وجميع المركبات التى تعمل بالسولار، مع تحويل المركبات التى مضى على تصنيعها أقل من 20 عاما وتعمل بالبنزين.

سابعًا - إحلال السيارات القديمة التى مر عليها 20 عاما تنطبق على الميكروباص والأجرة فقط ولا تنطبق على السيارات الملاكى.