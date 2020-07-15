شكرا لقرائتكم خبر عن تذبذب أسعار خامات المنتجات الورقية يدفع بعض المصانع لوقف الإنتاج مؤقتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد العال السباعي، عضو غرفة صناعة الطباعة باتحاد الصناعات، أحد مصنعى المنتجات الورقية بالقاهرة، أن بعض مصانع إنتاج المنتجات الورقية (تعبئة وتغليف وأموال ورقية ومنتجات أخرى) توقفت بشكل جزئى عن الإنتاج فى الفترة الأخيرة، نتيجة تذبذب أسعار الخامات المستوردة من جانب، وتراجع حاد في الطلب مع بداية أزمة فيروس كورونا، الذى أثر بالسلب على كافة القطاعات الصناعية.

وأضاف عبد العال لـ"الخليج 365"، أن هذه المصانع تبدأ الآن العودة للإنتاج بكامل طاقتها، ومحاولة التغلب على كافة التحديات التي تواجه المصنعين من أجل تلبية الطلب على بعض المنتجات الورقية مثل الأكواب، مع تخفيض الإجراءات الاحترازية وارتفاع الطلب على الأكواب الورقية كمثال، مع الاعتماد عليها كليا فى المقاهى والمطاعم والكافيهات وغيرها.

وأشار عضو غرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، إلى ضرورة تحقيق توازن في العرض والطلب بالسوق، والقدرات الإنتاجية لا بد أن تتوافق مع الاحتياجات الفعلية للأسواق، وكذلك توازن الإنتاج للتصدير بالنسبة للمصانع المؤهلة للتصدير للخارج.