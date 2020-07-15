شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يفقد العزم – تحليل - 15-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر عقود خام برنت تداولات إيجابية يوم أمس ليقترب من المقاومة المحورية 43.38، يرافقه فقدان مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي بشكل ملحوظ، بانتظار تحفيز السعر على الارتداد هبوطاً واستئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي تتواجد أهدافه الرئيسية عند 40.00 ثم 37.86.

لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 43.38 والثبات بإغلاق يومي فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 41.00 والمقاومة 44.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط