شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يفقد العزم – تحليل - 15-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر عقود خام برنت تداولات إيجابية يوم أمس ليقترب من المقاومة المحورية 43.38، يرافقه فقدان مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي بشكل ملحوظ، بانتظار تحفيز السعر على الارتداد هبوطاً واستئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي تتواجد أهدافه الرئيسية عند 40.00 ثم 37.86.
لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 43.38 والثبات بإغلاق يومي فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 41.00 والمقاومة 44.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر سعر عقود خام برنت يفقد العزم – تحليل - 15-07-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.