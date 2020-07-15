شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العربى للصناعات الجلدية يوقع بروتوكولا مع شعبة دباغة الجلود بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد كزارة، الأمين العام للاتحاد العربى للصناعات الجلدية، أن مصر تحتل المرتبة الأولى عربيا فى دباغة الجلود، مشيدا بدور الدباغة فى تطوير الصناعات العربية للجلود.

وأضاف كزارة، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أنه سيتم توقيع برتوكول تعاون بين الاتحاد العربى وشعبة دباغة الجلود بمصر من أجل زيادة الإنتاج العربى ودعم الصناعة عربيا ، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات العربية فى دباغة الجلود وصل إلى أكثر من 2.5 مليار دولار سنويا، متوقعا أن تتضاعف تلك الاستثمارات بعد فتح أسواق جديدة فى أفريقيا.