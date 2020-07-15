شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة يجني أرباحه – تحليل صباحي – 15-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم إعادة (8200) في آخر جلساته، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير، وليحاول اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليساعده ذلك على معاودة الارتفاع ومهاجمة مستوى المقاومة 9.70، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه للمقاومة 9.70، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 10.58.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.00 ومستوى المقاومة 9.70.