شكرا لقرائتكم خبر عن صدق لم يستطع الحفاظ على مكاسبه المبكرة – تحليل صباحي – 15-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد ارتفاع سهم صدق (2130) بتداولاته المبكرة في آخر جلساته مسجلاً أعلى سعر له عند 8.08، ارتد منه انخفاضاً ليحول مكاسبه تلك إلى خسائر في نهاية التداولات ليغلق على انخفاض بنسبة بلغت -0.38% بما يعادل -0.03 نقطة، ليحاول السهم بهذا التراجع جني أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير، وليحاول اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على الارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة. Advertisements لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 7.64، ليستهدف مستوى المقاومة 8.29 استعداداً لمهاجمته. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.64 ومستوى المقاومة 8.29.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صدق لم يستطع الحفاظ على مكاسبه المبكرة – تحليل صباحي – 15-07-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.