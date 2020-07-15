شكرا لقرائتكم خبر عن المعامل (KCPC) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 15-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم ليغلق امس الثلاثاء عند مستوى 350 فلس، ملامسا بذلك مستوى المقاومة الحالي عند 360 فلس، وفي ظل ارتفاع في كميات التداول طيلة الأسبوع الحالي، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية نلاحظ انطلاق إشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط بالسهم لمستوى الدعم 310 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 370 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 340 بينما مستوى المقاومة هو 355 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط