الاقتصاد

الصويا تغلق على ارتفاع مدعومة بالطلب الصيني

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تغلق على ارتفاع مدعومة بالطلب الصيني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الصويا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مدعومة بانخفاض الدولار أمام اغلب العملات الرئيسية فضلا عن الطلب القوي من الصين على السلع الزراعية الأمريكية.


وكشفت الحكومة الصينية في بيانات نقلتها "رويترز" عن أن بكين قفزت بوارداتها من الصويا الأمريكية بنسبة 71% خلال يونيو/حزيران مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.


واستوردت الصين حوالي 11.16 مليون طن من الصويا خلال الشهر الماضي من 6.51 مليون طن قبل عام وبارتفاع من 9.38 مليون طن خلال مايو/أيار.

Advertisements


وقفزت أيضا صادرات الصين من الصويا البرازيلية في يونيو/حزيران بأكبر وتيرة شهرية منذ مارس/آذار.


وتشير التوقعات إلى أن الواردات الصينية من الصويا الأمريكية سوف تكون اعلى من المعتاد في يوليو/تموز الجاري.


وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 96.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.7 نقطة وأقل مستوى عند 96.1 نقطة.


وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الصويا عقود تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.5% إلى 8.87 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر في الجلسة عند 8.82 دولار وأقل سعر عند 8.72 دولار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصويا تغلق على ارتفاع مدعومة بالطلب الصيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا