شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تغلق على ارتفاع مدعومة بالطلب الصيني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الصويا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مدعومة بانخفاض الدولار أمام اغلب العملات الرئيسية فضلا عن الطلب القوي من الصين على السلع الزراعية الأمريكية.



وكشفت الحكومة الصينية في بيانات نقلتها "رويترز" عن أن بكين قفزت بوارداتها من الصويا الأمريكية بنسبة 71% خلال يونيو/حزيران مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



واستوردت الصين حوالي 11.16 مليون طن من الصويا خلال الشهر الماضي من 6.51 مليون طن قبل عام وبارتفاع من 9.38 مليون طن خلال مايو/أيار.

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وقفزت أيضا صادرات الصين من الصويا البرازيلية في يونيو/حزيران بأكبر وتيرة شهرية منذ مارس/آذار.



وتشير التوقعات إلى أن الواردات الصينية من الصويا الأمريكية سوف تكون اعلى من المعتاد في يوليو/تموز الجاري.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 96.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.7 نقطة وأقل مستوى عند 96.1 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الصويا عقود تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.5% إلى 8.87 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر في الجلسة عند 8.82 دولار وأقل سعر عند 8.72 دولار.