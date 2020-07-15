شكرا لقرائتكم خبر عن البترول توضح حقيقة التقاعس عن احتواء تسريب خط الأنابيب قبل الحريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حمدي عبد العزيز المتحدث الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية، إنه بمجرد إبلاغ إدارة الأمن بشركة أنابيب البترول بحدوث تسريب انتقلت فرق الصيانة والطوارئ للموقع والمهندس عماد عبد القادر رئيس الشركة، ولم يكن الحريق قد شب وقامت الشرطة بدورها وقامت بعمل "كردونات" لعدم مرور السيارات إلا أن هناك العديد من السيارات التي كانت تحاول المرور وبمجرد ما حدث الاشتعال تم التعامل مع الحريق مباشرة، لافتا أن عملية الإطفاء تم في فترة قياسية.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية لـ " الخليج 365 "، أنه تم السيطرة علي الحريق الذي شب في خط الزيت الخام " شقير – مسترد " في أول الطريق الاسماعيلية الصحراوي نتيجة تسريب كميات من البترول الخام من الخط بحدوث كسر بالخط وحدوث شرارة نتج عنه اشتعال الخام المتسرب.

وأشار حمدي عبد العزيز، أنه على الفور تم تفعيل خطة طوارئ المنطقة الجغرافية بمسطرد والمناطق المجاورة بدفع سيارات الإطفاء وإبلاغ سيارات الحماية المدنية وسيارات إطفاء القوات المسلحة التي استطاعت السيطرة علي الحريق وتم انتقال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لموقع الحريق وتابع على الطبيعة إجراءات وجهود إخماد والسيطرة على الحريق وتم تشكيل لجنة فنية، لمعرفة أسباب حدوث الحريق، لافتا أن عمليات التبريد للخط اوشكت علي الانتهاء حاليا وسيتم استلام الموقع بعد انتهاء النيابة العامة من معاينة الموقع وتسليمه لشركة أنابيب البترول واللجنة الفنية لمعرفة ملابسات الحريق والحادث وبدء عمليات الإصلاح.

وأشار حمدي عبد العزيز، إلي أن قطاع البترول يتقدم بالدعوات والتمنيات الطيبة بالشفاء للمصابين وبالنسبة لأصحاب السيارات المحترقة سيتم حصر التلفيات، وستقوم الدولة بالتعويض والتعامل مع الموقف .

وكان المهندس عماد عبد القادر، رئيس شركة أنابيب البترول، كشف ماحدث بالتفصيل في اندلاع حريق خط أنابيب خام (شقير - مسطرد) فى طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوى، قائلا إنه في حوالى الساعة الثانية ظهر اليوم تم إبلاغ الشركة بوجود تسريب في هذا الخط، لافتا أن الإبلاغ كان عن طريق التليفون .

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وأضاف المهندس عماد عبد القادر، خلال حديثة لـ"الخليج 365"، أنه بعد عملية الإبلاغ بوجود تسريب تم توجيه أقرب سيارة مرور لغلق اقرب محبس للخط بهذا المكان، وتم إغلاق المحبس وفتح التصفية على خزانات مسطرد.

وأشاررئيس شركة أنابيب البترول، إلى أن خام البترول والذى تسرب من هذا الخط انتشر على الأسفلت بطريق الاسماعيلية الصحراوي بطبقة رقيقة بسمك من 3 - 4 سم .

وأضاف، أنه بعد ذلك قامت قوات الأمن بإغلاق الطريق وكانت هناك محاولات من السيارات للسير بشكل عكسي أو من خلال الجزيرة الوسطى للطريق، لافتا أنه في ذلك الوقت حدثت شرارة من إحدى السيارات على بعد 800 متر من مكان التسريب وبدأت النيران وانتشرت سريعا على الخام الموجود على الأسفلت.