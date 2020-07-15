شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق التعاملات على هبوط بنسبة 13% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء على نحو حاد رغم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن المعادن النفيسة وقعت تحت وطأة الضغوط نتيجة إقبال واسع النطاق على أسواق الأسهم.



وتستمر أزمة كورونا في إثارة عدم اليقين بالأسواق العالمية مع زيادة الإصابات والمخاوف من عودة قيود الإغلاق والعزل العام في مختلف الدول لا سيما بعض الولايات الأمريكية.

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وأكد مسؤولون في الاحتياطي الاتحادي على أن البنك المركزي سيواصل دعمه للاقتصاد الأمريكي لإخراجه من عثرة تبعات كورونا متوقعين انخفاضا قويا في معدل البطالة.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:09 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 96.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.7 نقطة وأقل مستوى عند 96.1 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت أسععار الفضة عقود تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 13% إلى 19.53 دولار للأوقية بعد إغلاق جلسة الإثنين عند 19.788 دولار للأوقية والذي اعتبر أعلى مستوى منذ سبتمبر/أيلول عام 2016.