شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 14-7-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 14-7-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 218.26 ريال سعودى ، كما بلع " عيار 22 " نحو 199.16 ريال، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:



سعر الذهب عيار 24

بنحو 217.26 ريال بما يعادل 57.93$





سعر الذهب عيار 22

بنحو 199.16 ريال بما يعادل 53.10$

سعر الذهب عيار 21

بنحو 190.11 ريال بما يعادل 50.69$

سعر الذهب عيار 18

بنحو 162.95 ريال بما يعادل 43.45$

سعر الذهب عيار 14

بنحو 126.74 ريال بما يعادل 33.79$

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سعر الذهب عيار 12

بنحو 108.63 ريال بما يعادل 28.96$

سعر أوقية الذهب

بنحو 6,757 ريال بما يعادل 1,802$

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,521 ريال بما يعادل 405.51$





سعر كيلو الذهب

بنحو 217,259 ريال بما يعادل 57,929$

تراجعت أسعار الذهب العالمية ، فى ظل هدوء الطلب على الملاذات الآمنة وارتفاع شهية المستثمرين للمخاطرة بدعم بيانات اقتصادية إيجابية عززت التفاؤل بشأن حدوث تعافى اقتصادى من خسائر كورونا ولو بشكل تدريجي .

وتراجع سعر العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أغسطس بنحو 0.3% إلى 1784.10 دولار للأوقية ، في حين استقر سعر التسليم عند 1776.40 دولار للأوقية.

كما تراجع مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات - بنحو 0.3% إلى 96.926 نقطة.