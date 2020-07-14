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شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 14-7-2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 14-7-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 218.26 ريال سعودى ، كما بلع " عيار 22 " نحو 199.16 ريال، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:
سعر الذهب عيار 24
بنحو 217.26 ريال بما يعادل 57.93$
سعر الذهب عيار 22
بنحو 199.16 ريال بما يعادل 53.10$
سعر الذهب عيار 21
بنحو 190.11 ريال بما يعادل 50.69$
سعر الذهب عيار 18
بنحو 162.95 ريال بما يعادل 43.45$
سعر الذهب عيار 14
بنحو 126.74 ريال بما يعادل 33.79$
بنحو 108.63 ريال بما يعادل 28.96$
سعر أوقية الذهب
بنحو 6,757 ريال بما يعادل 1,802$
سعر جنيه الذهب
بنحو 1,521 ريال بما يعادل 405.51$
سعر كيلو الذهب
بنحو 217,259 ريال بما يعادل 57,929$
تراجعت أسعار الذهب العالمية ، فى ظل هدوء الطلب على الملاذات الآمنة وارتفاع شهية المستثمرين للمخاطرة بدعم بيانات اقتصادية إيجابية عززت التفاؤل بشأن حدوث تعافى اقتصادى من خسائر كورونا ولو بشكل تدريجي .
وتراجع سعر العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أغسطس بنحو 0.3% إلى 1784.10 دولار للأوقية ، في حين استقر سعر التسليم عند 1776.40 دولار للأوقية.
كما تراجع مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات - بنحو 0.3% إلى 96.926 نقطة.
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