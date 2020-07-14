شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية ونيجيريا يتعهدان بالالتزام باتفاق أوبك والحلفاء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم جرى اتصال هاتفي بين الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، يوم الإثنين ووزير الدولة للموارد البترولية في جمهورية نيجيريا الاتحادية تيمبيري سيلفا لمتابعة تطورات الأسواق البترولية، والتحسن الذي تشهده السوق في الطلب العالمي على البترول، وسير تنفيذ اتفاقية "أوبك بلس".

وفي نهاية الاتصال، صدر عن الوزيرين بيان صحفي مشترك أكدت فيه كل من المملكة العربية السعودية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية التزامهما التام باتفاق "أوبك بلس، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وفي هذا الصدد، أكّد وزير الطاقة السعودي، رئيس اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، على أهمية التزام جميع الدول المشاركة في الاتفاق بحصص الخفض المُحددة لها، للتعجيل بعودة التوازن إلى السوق البترولية العالمية.

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من جانبه، أكّد الوزير النيجيري التزام بلاده باتفاق "أوبك بلس"، موضحاً أن بلاده سترفع مستوى التزامها إلى 100%، مع التزامها بالتعويض، خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، عن كميات الإنتاج الزائدة خلال شهري مايو ويونيو.

واتفقت مجموعة أوبك+، على تخفيض إنتاج النفط منذ مايو بنحو 9.7 مليون برميل يوميا، على أن تتقلص التخفيضات بعد يوليو إلى 7.7 مليون برميل يوميا. ومن المتوقع أن يزيد الطلب على حرق النفط هذا الصيف عن العام الماضي بسبب القيود على الحركة المفروضة لمواجهة كوفيد-19 والتي أجبرت الملايين على لزوم منازلهم، بحسب وكالة رويترز.

ويعقد وزراء دول رئيسية في أوبك+، من بينها روسيا والسعودية كأعضاء في لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، محادثات غداً الأربعاء لمراجعة الوضع في سوق النفط والتزام الدول باتفاق الخفض.